MAINZ – pop rlp präsentiert Vielfalt der rheinland-pfälzischen Popmusik – 200 Besuchende im Mainzer Kulturclub

Freitag, den 10. Oktober 2025, feierte das Kompetenzzentrum für Popularmusik mit dem pop rlp masterclass showcase einen gelungenen Konzertabend im Kulturclub schon schön. 200 Musikbegeisterte konnten sich von der Vielfalt und Qualität der rheinland-pfälzischen Newcomerszene überzeugen.

Mit aennies (verträumter Indie-Pop), Lea Rosa (elektronisch-poetisch) und der Band Kabinett (energiegeladener Indie-Rock) standen Künstler auf der Bühne, die in den vergangenen drei Jahren Teil der pop rlp masterclass, der Spitzenförderung des Landes, waren. Alle drei Acts zeigten eindrucksvoll, wie sehr sie ihr künstlerisches Schaffen im Rahmen des Programms ausbauen konnten.

„Der Konzertabend war ein voller Erfolg! Unser masterclass showcase machte deutlich, wie lebendig die Musikszene im Land Rheinland-Pfalz ist und welches Potenzial in den geförderten Talenten steckt. Wir freuen uns sehr, dass es so viele Musikliebhaber hierher ins schon schön geschafft haben“, resümierte Jana Meurer, die Projektleitung der pop rlp masterclass.

Das Showcase-Konzert fand im Anschluss an den ersten Tag des MUSIC SUMMITS, der Convention für Musikwirtschaft und Popkultur in Rheinland-Pfalz, statt. Das Event wurde in diesem Jahr erstmalig vom Musikforum Rheinland-Pfalz präsentiert. Fotos: Annegret Hirschmann