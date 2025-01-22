MORBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 bei Morbach/Rorodt

Dienstag, 26.05.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der B 327 Höhe der Einmündung zur K 116 Rorodt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer aus dem Saarland erlag, trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer, seinen schweren Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Trier übernahm die qualifizierte Unfallaufnahme. Hierzu ist seit dem Unfall die B 327 zwischen Immert und Odert komplett gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde zusätzlich ein Gutachten in Auftrag gegeben. Quelle: Polizei