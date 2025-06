MAULSBACH – Neue Majestäten des Schützenvereins Maulsbach feierlich gekrönt „Nachtrag“

MAULSBACH – Neue Majestäten des Schützenvereins Maulsbach feierlich gekrönt

Zum Abschluss des Maulsbacher Schützenfestes, dem Ersten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, findet am Montagabend die feierliche Zeremonie der Majestätenkrönung statt. Der Vogel ist am späten Montagnachmittag gefallen. Unter großem Jubel wird die neue Majestät von kräftigen Schützen ins Festzelt getragen. Es folgt die recht kurzfristige Vorbereitung. Das neue Königspaar wird von den Schützen unter musikalischer Begleitung des Blasorchester Mehrbachtal vom Domizil abgeholt und ins Festzelt zur Krönungszeremonie begleitet. Im Karree nehmen die Schützen Aufstellung, vor der Bühne nehmen die Majestäten ihre Plätze ein. Schützenmeister Frank Heuten und seine Stellvertreterin Doris Lichtenthäler vollziehen die Verabschiedung der bisherigen Majestäten, Königin Laura I. Kneip mit Prinzgemahl Marvin I., Kronprinz Jona Lindscheid und Schülerprinz Laurenz Felderhoff. Sie erhalten zur Erinnerung an ihr Regentschaftsjahr die Königsorden. Dem folgt der große Moment der neuen Majestäten, ihre Krönung. Die Königskette nahm Rene Brankers entgegen, die Kette der Königin und das Diadem die Königin YvonneI.. Die Kette des Kronprinzen erhielt Julia Pfeiffer und des Schülerprinzen Mira Moritz. Mit der Nationalhymne endet die Feierlichkeit. Das Königspaar eröffnet unter Beifall mit einer Tanzeinlage den Abschlussabend. Fotos: Renate Wachow