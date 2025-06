DAADEN – Einbruch bei der Firma Trapp-Leuchten – Gegenstände beschädigt – EC-Karte entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstag, 07. Juni 2025, 14 Uhr und Montag, 09. Juni 2025, 14 Uhr versuchen Unbekannte vergeblich Fenster und eine Tür des Firmengebäudes aufzuhebeln. Bei einer Notausgangstür gelang es schließlich. Im Erd- und Obergeschoss wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Gegenstände beschädigt. Entwendet wurde die Firmen EC-Karte aus dem Büro der Buchhaltung, da sich in den Kassen kein Bargeld befand. Zu Verwertungstaten mit der Karte kam es bislang nicht. Die Täter verließen das Gebäude vermutlich über die Feuertreppe auf der Rückseite des Gebäudes. Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei