MARIENHAUSEN – Einbruch in Wohnhaus in Marienhausen
MARIENHAUSEN – Einbruch in Wohnhaus in Marienhausen
Donnerstag, 21. August 2025 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Marienhausen in der Straße Am Schüllgen ein. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet, das Haus durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei