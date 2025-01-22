MARIENHAUSEN – Einbruch in Wohnhaus in Marienhausen

Donnerstag, 21. August 2025 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Marienhausen in der Straße Am Schüllgen ein. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet, das Haus durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei