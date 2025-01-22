ALTENKIRCHEN – Goldene Hochzeit Eheleute Volker und Angelika Lauterbach in Altenkirchen

50 Jahre Eheglück: Volker und Angelika Lauterbach feiern Goldene Hochzeit. Es ist schön, an besonderen Anlässen oder Ehrentagen Glückwünsche aussprechen zu dürfen. Bei strahlendem Sonnenschein hatte Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz die Freude, dem Goldenen Hochzeitspaar Angelika und Volker Lauterbach persönlich zu gratulieren, auch im Namen von Fred Jüngerich, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Die Jubiläumsurkunden und liebevoll ausgewählte Präsente wurden feierlich überreicht.

Die Eheleute Lauterbach wohnen seit ihrer Eheschließung in Altenkirchen. Frau Lauterbach ist vielen aus ihrer Tätigkeit im Altenkirchener Krankenhaus bekannt, und Herr Lauterbach war eine bekannte Persönlichkeit des Westerwaldes im Truck-Rennsport. Als Eltern von zwei erwachsenen Söhnen sind die beiden inzwischen auch stolze Großeltern.

Dieser besondere Tag bleibt ein leuchtendes Beispiel für langjährige Verbundenheit und Liebe. „Wir wüschen den Eheleuten Lauterbach noch viele gemeinsame, glückliche und gesunde Jahre in Altenkirchen und in ihrem wunderschönen Garten“, so der Stadtbürgermeister.