MARENBACH – Leonard Eschemann wird Babiniprinz beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach

Mit zu den Ersten des Majestätenschießen des Samstags beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach gehörten die Jüngsten im Verein, die Bambinigruppe. Acht junge Nachwuchsschützen traten an. Mit dem 34ten Treffer ging die Krone an Paulina Andretzky, mit 185. Die linke Schwinge an Mia Porath und mit den 221. Die rechte Schwinge an Ylva Hoke. Das Schießen auf die Preise begann um 11:29 Uhr und endete 13:18 Uhr. Diese Acht beteiligten sich auch ab 13:25 Uhr am Schießen auf den Rumpf. Mit dem 129. Schuß fand mit dem Treffer von Leonard Eschemann um 14:25 Uhr das Schießen sein Ende. Stolz zeigte er sich mit dem amtierenden Schützenkönig Sebastian I. Reinhardt zum Erinnerungsfoto. Leonard wird am Schützenfestsamstag Paulina I. Andretzky ablösen.