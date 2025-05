HACHENBURG – Diebstahl eines Motorrollers in Hachenburg

Der Polizei Hachenburg wurde der Fund eines Motorrollers in einem Bachlauf in der Altstadt Hachenburg, in der Nähe des Spielplatzes im Bereich der Wiesenstraße mitgeteilt. Der im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme festgestellte schwarz/grüne Roller konnte im Weiteren einem Fahrzeughalter aus Hachenburg zugeordnet werden. Der teilte mit, dass er das Fahrzeug am 24. Mai 2025 um 20:00 Uhr zuletzt in der Salzgasse gesehen habe. Erst durch die Mitteilung der Einsatzkräfte habe er den Verlust festgestellt. Der entwendete Roller konnte somit dem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeführt werden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten. Quelle Polizei