MARENBACH – Harald Roezel ist beim SV „Im Grunde“ Marenbach Schützenkaiser

Der Tradition Folge leistend trafen sich die Mitglieder des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach, insbesondere die bisherigen Majestäten, denn nur sie haben das Recht, um die Kaiserwürde mitzuschießen. Die neue Kaisermajestät wird die Farben des Vereins im 60. Vereinsjubiläum vertreten.

Ab 14:30 Uhr wurde um die Ehrenpreise des Kaiservogels geschossen. Angetreten waren Mara Welter, Carolin Poroth, Katharina Eschemann, Daniel Liebegott, Rene Liebegott, Sebastian Reinhardt, Jörg Düvel, Kurt-Werner Schneider, Manfred Engelbert und Harald Roezel. Den ersten Schuss setzte als amtierender Kaiser Jörg Düvelab. Die Ehrenpreise gingen an: Daniel Liebegott, Krone mit dem 60 Schuss. Reichsapfel: Harald Roezel (137), Zepter: Kurt-Werner Schneider (219), rechte Schwinge: Daniele Liebegott (219), linke Schwinge: Sebastian Reinhardt (283), Stoß und Kopf: Rene Liebegott (330 + 362).

Auf den Rumpf schossen mit: Carolin Porath, Daniel Liebegott, Rene Liebegott, Sebastian Reinhardt und Harald Roezel. Was um 17:30 Uhr begann, endete um 18:02 Uhr mit dem 46. Schuss bei Harald Roezel. Die erste Rumpfhälfte fiel beim 20. Treffer. Harald Roezel wird auf dem Schützenfest der Marenbacher, das vom 17. bis 20. Juli stattfindet, zum Schützenkaiser gekrönt. Seine Regentschaftszeit dauert zwei Jahre. Fotos: Renate Wachow