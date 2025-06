MAINZ – Zwei 12-jährige Mädchen werden vermisst

Seit Sonntagmittag, 22. Juni 2025 gegen 12:30 Uhr werden zwei junge Mädchen aus einer Einrichtung in Mainz vermisst. Es handelt sich um zwei 12-jährige Mädchen mit folgender Beschreibung: Person 1: 12 Jahre, ca. 1,60m groß, schlank, blond, lange, offene Haare, bekleidet mit kurzem Jeansrock und schwarzem Top. Person 2: 12 Jahre, ca. 1,70m groß, etwas korpulent, blonde Haare im Zopf, lange Jeanshose, weißes Top, schwarz-pinker Rucksack. Bei Antreffen der Personen oder einer entsprechenden Sichtung, wird wir um Hinweise an jede Polizeidienststelle, den Polizeinotruf oder an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33312 gebeten. Quelle Polizei