BETZDORF – Siegtal pur mit Music pur in der „Linde“

Am 06. Juli ist nicht nur der autofreie Sonntag – auch rund um die Strecke wird einiges geboten. Schon fast selbstverständlich, dass auch die „Linde“ – Kultkneipe im Betzdorfer Klosterhof – ein Konzert-Highlight beisteuert. Das Duo „Eddi & Belle“ lädt ab 14:00 Uhr zu einem Streifzug durch die Welt von Rock und Pop, von den 70ern bis heute, ein.

Die beiden konnten sich in kürzester Zeit in der Region einen festen Platz bei den Musikfans erspielen. Zwei exzellente Musiker haben sich hier gesucht und gefunden. Ihre Stimmen sind sowohl bei Belle als auch bei Eddi außergewöhnlich. Beide kräftig, aber auch flexibel. Vom sensiblen Balladenspiel bis zum rauchigen Bluesgesang – es gibt keinen Bereich im Rock oder Pop, den die beiden nicht meisterhaft vermitteln. Ob man nun in Erinnerungen schwelgt oder sich dem Rock hemmungslos hingibt – Das Programm von Eddi & Belle reißt jeden mit.

Davon kann sich jeder am 06. Juli in der Betzdorfer Kultkneipe „Linde“ im Betzdorfer Klosterhof überzeugen. Ab 14:00 Uhr freuen sich Eddi & Belle – und natürlich auch das Linde-Team – auf möglichst viele Besucher.