MAINZ – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 93-Jährigen aus Mainz

Seit Samstag, 04. Oktober 2025 wird die in Mainz wohnende 93-jährige „Renate G.“ vermisst. Sie verließ am Samstag, 04. Oktober 2025 gegen 10:30 Uhr ein Altenwohnheim in Mainz. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten: Renate G., 180cm groß, 93 Jahre alt, graue, dünne Haare, trägt i.d.R. eine dunkle Hose und Shirt, ist zumeist mit einem Rollator unterwegs. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 – 65 33312 an die Dienststelle zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei