BREITSCHEID – Einbruch in Geschäftsräume in Breitscheid / Dasbach

Im Zeitraum zwischen 03. Oktober 2025, 22:00 Uhr und 04. Oktober 2025, ca. 18:00 Uhr brachen Unbekannte in Breitscheid in der Straße Im Dorf in Geschäftsräume ein. Es wurden div. Arbeitsgeräte entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei