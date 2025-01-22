MAINZ – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Mainz

Seit Freitag, 05. September 2025, wird die in Mainz wohnende 15-jährige Alexia-Seraphina H. vermisst. Sie wurde am Freitag, 05. September 2025, gegen 15:00 Uhr, zuletzt von einer Freundin in der Mainzer Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Personenbeschreibung: 15 Jahre alt, weiblich, etwa 1,60m groß, braun-grüne Augen, zuletzt bekleidet mit einer dunkelgrauen Jeans, einem beigefarbenen trägerlosen Top und einer blauen Sweatjacke.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an den Kriminaldauerdienst in Mainz zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. http://presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6112535. Quelle: Polizei