LINZ – SPD Linz – Smart City – was heißt das eigentlich?

Am Freitag, 19. September, findet ab 19 Uhr wieder ein Geselliger Abend der Linzer SPD statt. Das Thema lautet dieses Mal: Smart City – was heißt das eigentlich konkret? Die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion Dieter Lehmann, Doris Brosowski, Fabiano Collu und Wolfgang Latz werden zur Halbzeit des 5-Millionen-Euro-Modellprojekts eine Zwischenbilanz ziehen und dabei auf folgende Fragen eingehen: -Was wurde bislang verwirklicht? -Was ist noch alles geplant? -Wieviel kostet das alles und wem nutzt es? Die Linzer Sozialdemokraten laden alle Interessierten ein, ihre Meinung und Anregungen in offener und entspannter Atmosphäre einzubringen und gemeinsam zu diskutieren. Der Gesellige Abend findet im Cafe Restaurant am Markt, Am Marktplatz 21, in Linz am Rhein statt.