MAINZ – Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 20-jährigen Frau aus Mainz

Seit Donnerstag, 17. Juli 2025, wird die in Mainz wohnende 20-jährige ALAA K. vermisst. Sie verließ am Donnerstag, 17. Juli 2025 gegen 19:10 Uhr ihr Elternhaus. Zuletzt wurde sie in Mainz am Hauptbahnhof gesehen. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist geistig und körperlich eingeschränkt, wodurch ihr keine Orientierung möglich ist. Die Vermisste ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Beschreibung: 158 cm groß, schwarze Haare, schwarze Tasche mit Goldkette, beige Schuhe. Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: www.polizei.rlp.de/fahndung. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131/ 6533312 an den Kriminaldauerdienst Mainz zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. Quelle Polizei