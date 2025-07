KONZ – 83-Jähriger aus Konz wird vermisst

Der 83-jährige Franz Irsigler verließ am Donnerstag, 17. Juli, gegen 15:30 Uhr, mit dem Auto sein Zuhause in Konz. Mit einem grauen Opel Meriva beabsichtigte er nach Trier zu fahren. Seitdem wurde der demenzkranke Mann nicht mehr gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Franz Irsigler trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens vermutlich eine hellgraue oder beige Leinenhose, ein helles T-Shirt und eine Schirmmütze. Ein Foto des Mannes liegt auf der Fahndungsseite: https://s.rlp.de/92T49h1. Wer hat Franz Irsigler gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 zu melden. Quelle Polizei