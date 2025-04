MAINZ – NEUWIED – Lana Horstmann ermöglichte gleich drei Teilnehmerinnen einen spannenden GirlsDay im Mainzer Landtag

Im Rahmen des „GirlsDay“ hatten drei Schülerinnen die Möglichkeit einen spannenden Tag in Mainz zu erleben. Die Veranstaltung, die darauf abzielt, junge Frauen für politische Themen zu begeistern und Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten zu geben, bot den Teilnehmerinnen darüber hinaus die Gelegenheit, weitere Interessierte aus ganz Rheinland-Pfalz kennenzulernen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer begrüßte die Teilnehmerinnen herzlich und nahm sich die Zeit für einen Austausch. „Es ist mir wichtig, dass wir junge Frauen ermutigen, sich politisch zu engagieren. Damit Frauen sich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligen. Der GirlsDay ist eine hervorragende Gelegenheit, zu zeigen, dass sie in der Politik eine Stimme haben und ihre Ideen und Meinungen zählen,“

betont Lana Horstmann. Die Schülerinnen hatten die Möglichkeit, neben der Teilnahme an der Plenarsitzung, verschiedenen Workshops unter dem Motto „Die Zukunft gehört Dir!“ zu besuchen. Natürlich stand auch an diesem Tag eine Führung durch das Landtagsgebäude auf dem Programm und so konnten die Schülerinnen einen Blick hinter die Kulissen werfen.

„Ich habe mich sehr über die Begleitung gefreut und vielleicht haben wir heute die ein oder andere Nachwuchspolitikerin kennengelernt“ resümiert Lana Horstmann, augenzwinkernd.