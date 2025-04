LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen veranstaltet Ortspokalschießen

Am Abend des 4. April fand das Ortspokalschießen mit insgesamt 24 Mannschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage statt. Eine Mannschaft bestand aus vier Teilnehmern, wobei nur ein aktiver Schütze pro Team an den Start gehen durfte. Insgesamt durfte jeder Teilnehmer nach vorherigen Probeschüssen, fünf Wertungsschüsse abgegeben. Der jeweilige beste Schuss kam in die Teilerwertung und wurde für das Mannschaftergebnis addiert. Mit großer Begeisterung und bei bester Verpflegung nahmen über den Abend verteilt 92 Teilnehmer am Wettkampf teil. Gegen 22.30 Uhr verließ der letzte Schütze den Schießstand und es konnte die Siegerehrung durch Sportwartin Christa Griffel und Königin Merle Hasselbach vorgenommen werden. Platz 1 belegte die Mannschaft „Östra 2“ mit einem Gesamtteiler von 486 gefolgt von der Mannschaft „Family Richter“ mit einem Gesamtteiler von 490,6 und der Mannschaft „Musikzug Nistertal 3“ mit einem Gesamtteiler von 548,6. Den Tagessieg in der Einzelwertung sicherte sich Steven Richter mit einem Teiler von 27,6. Er geht nun als bester Einzelschütze als Bürgerschützenkönig 2025 in die Analen ein. Platz 2 belegte Klaus Grollius mit einem Teiler von 38,8, gefolgt von Robin Jenny Schneider mit einem Teiler von 44,1.