MAINZ – Lana Horstmann lädt ein – Der Besuch des letzten Plenums im Landtag vor der Landtagswahl 2026

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Neuwied sind herzlich zu einer Busfahrt zum Landtag nach Mainz eingeladen. Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme an der Plenarsitzung.

„Gerne möchte ich Ihnen am Mittwoch, 28. Januar 2026 die Möglichkeit geben, einen Einblick in die Arbeit des Parlaments zu gewinnen und einen der letzten Plenartage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu erleben“, so Lana Horstmann. Vor dem Landtagsbesuch gibt es Zeit für einen Bummel durch die Mainzer Altstadt. Der Besuch im Landtag—insbesondere das Plenum— ist jedes Mal ein Highlight, das politische Prozesse greifbar macht. Im Programm stehen außerdem eine Führung durch das Landtagsgebäude, ein gemeinsames Mittagessen und ein anschließendes Gespräch mit der heimischen Landtagsabgeordneten.

Die Abfahrt ist um 9:30 Uhr vom Parkplatz Icehouse in Neuwied; gegen 18 Uhr retourniert der Bus dort wieder. Zur besseren Planung und Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen bitten wir um schriftliche Anmeldung unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de ,die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt; Meldeschluss ist Dienstag, 20. Januar, um 12:00 Uhr. Wir freuen uns auf viele Interessierte und einen inspirierenden Tag in Mainz – mit dem Plenum als unvergessliches Highlight.