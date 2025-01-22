KOBLENZ – IHK-Akademie Koblenz erhält Comenius-EduMedia-Siegel für den Lehrgang „Employer Brand Manager (IHK)“

Der Zertifikatslehrgang „Employer Brand Manager (IHK)“ der IHK-Akademie Koblenz wurde mit dem renommierten Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnet. Das Comenius-EduMedia-Siegel wird für hochwertige mediengestützte Bildungsangebote verliehen und gilt als bedeutende Qualitätsauszeichnung in der Weiterbildung.

Mit dieser Verleihung erhält die IHK-Akademie Koblenz bereits ihre 10. Auszeichnung für exzellente Weiterbildungsformate. Geschäftsführerin Dr. Sabine Dyas und Bereichsleiterin Alexandra Kirchner gratulieren Kathleen Zinselmeier herzlich zu ihrem herausragenden Engagement bei der Umsetzung des Lehrgangs. „Wir freuen uns, dass nun alle unsere Zertifikatslehrgänge im Personalbereich ausgezeichnet sind – ein Beleg für die Qualität unserer Angebote“, so Alexandra Kirchner.

Der Lehrgang „Employer Brand Manager (IHK)“ vermittelt Fach- und Führungskräften im Personalbereich praxisnahes Know-how, um die Arbeitgebermarke strategisch zu entwickeln, zu positionieren und nachhaltig zu stärken. Der nächste Lehrgang startet am 23. April 2026.