MAINZ – Erste Betriebsratswahl bei Ubisoft in Mainz

Die Beschäftigten der Ubisoft in Mainz, einem Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitenden in der Gamesindustrie, haben am Dienstag, dem 13.05.2025 ihren ersten Betriebsrat gewählt. Die Betriebsratswahl fand in Mainz statt und markiert einen bedeutenden Schritt für die Belegschaft in einer wirtschaftlich und strukturell herausfordernden Zeit für die Branche.

Starke Wahlbeteiligung zeigt großes Interesse der Belegschaft

Mit ca. 70% Wahlbeteiligung haben die Beschäftigten von Ubisoft in Mainz gezeigt, wie wichtig ihnen die Mitbestimmung in ihrem Betrieb ist. Bei der Personenwahl, die die ursprünglichste aller Wahlen darstellt, wurde der siebenköpfige Betriebsrat sowie sechs weitere Ersatzmitglieder gewählt. Die Wahlen fanden ohne Zwischenfälle reibungslos statt.

Unterstützung durch ver.di

Die für die Gamesbranche zuständige Gewerkschaft ver.di unterstützte die Beschäftigten aktiv bei der Betriebsratsgründung bzw. -wahl. Holger Meuler, Gewerkschaftssekretär bei ver.di, betont die Notwendigkeit von mehr Mitbestimmung in der Branche: „Mitbestimmung gewinnt immer! Selbst in solch einer kreativen Branche erkennen immer mehr Beschäftigte die Notwendigkeit tatsächlicher Mitbestimmung statt pseudo Beteiligungsformen der Arbeitgeber. Die Gamesindustrie ist eine kreative und innovative Branche, doch viele Beschäftigte arbeiten unter prekären Bedingungen – oft ohne gesicherte Arbeitszeiten, faire Vergütung oder echte Mitspracherechte. Die Gründung eines Betriebsrats ist ein wichtiger Schritt, um diesen Missständen entgegenzuwirken und den Beschäftigten eine starke Stimme zu geben – und das haben sie mit einer tollen Wahlbeteiligung getan.“

Meuler und Wiese sehen die Betriebsratswahl als richtungsweisend: „Die Initiative bzw. die Betriebsratswahl durch die Belegschaft bei Ubisoft in Mainz ist ein ermutigendes Signal, das zeigt, dass immer mehr Beschäftigte der Gamesbranche erkennen, dass gute Arbeit auch gute Bedingungen braucht. Wir von ver.di stehen ihnen mit unserer Erfahrung und Unterstützung zur Seite, um diesen Prozess erfolgreich zu begleiten.“

Nächste Schritte schon in Planung

Nach der Wahl steht die Qualifizierung der Neugewählten sowie vermutlich auch die Gründung eines Gesamtbetriebsrates an. ver.di wird hier auch weiterhin beratend zur Seite zu stehen.