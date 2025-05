CROTTORF – 40 Finger an zwei Flügeln in Crottorf und Morsbach

Die vier Pianistinnen und Pianisten Gisela Ries-Sudowe, Sabine Fuchs, Simon Elias Rothe und Dirk van Betteray spielen an zwei Flügeln achthändige Klaviermusik von Smetana, Grieg und Gurlitt am Mittwoch, 11. Juni um 18.30 Uhr in der Hl. Messe in der Schlosskapelle Crottorf an den beiden Bechsteinflügeln sowie am Samstag, 14. Juni um 18.30 Uhr in der Vorabendmesse in St. Gertrud Morsbach. Hier wird der zweite Flügel durch ein Stagepiano ersetzt.