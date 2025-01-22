LUDWIGSHAFEN – Tödlicher Badeunfall an der Großen Blies

Dienstagnachmittag, 12. August 2025 wurde gegen 14:55 Uhr gemeldet, dass am Badesee an der Großen Blies ein Schwimmer leblos im Wasser treiben würde. In der Folge lief eine groß angelegte Suchaktion an. Es waren neben der Polizei auch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen im Einsatz. Schließlich konnte der 57-jährige Schwimmer gegen 15:15 Uhr leblos aus dem Wasser geborgen werden. Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief ergebnislos. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde ein Badeverbot ausgesprochen, das in Kürze wieder aufgehoben wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht. Quelle Polizei