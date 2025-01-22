INGELBACH – Brand eines Mähdreschers in Ingelbach

Am 12. August 2025 gegen 14:42 Uhr wurde von der Leitstelle Montabaur mitgeteilt, dass es auf einem Feld zwischen den Ortslagen Ingelbach und Kroppach zum Brand eines Mähdreschers gekommen ist. Vor Ort kam es zusätzlich zu einem Flächenbrand von schätzungsweise 150 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg mit circa 50 Einsatzkräften. Zur Brandursache können von der Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Quelle Polizei