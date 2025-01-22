LUDWIGSHAFEN – 14-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit dem 28.04.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-Jähriger vermisst. Nachdem er Dienstagnacht die Wohnung seines Onkels verließ, ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Beschreibung des 14-Jährigen: – 1,50m – 45kg – schlank – mittellange dunkle Haare – braune Augen – spricht gebrochen Deutsch. Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/UQtEoSv. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei