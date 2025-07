LUDWIGSHAFEN – 13jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Dienstagmorgen, 08. Juli 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 13-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen gegen 10:50 Uhr ihre Wohnanschrift in Ludwigshafen. Zuletzt wurde die Vermisste in der Adolf-Kolping-Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 13-Jährigen: – Schwarze Jeans – Dunkles Oberteil – Schwarzer langer Strickmandel – Nasenpiercing (Stecker, goldene Schleife, rechts) – Blau-schwarze Nike TN Schuhe – 1,66 cm groß – lange braune Haare. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/vAQd1vR. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei