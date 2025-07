ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet auch im zweiten Halbjahr Kurse in Tai Chi & Qi Gong an. Für jeden ist was dabei.

Im Sommer bietet das Bildungsteam im Felsenkeller einen Kurs unkompliziert und ohne lange Verpflichtung an, der für Neugierige konzipiert ist. Durch geführte Bewegungen (Qi Gong) werden Blockaden gelöst und es kommt zu mehr Aufmerksamkeit und Gelassenheit, Selbstverantwortung, Selbstregulierung und Entwicklung einer gesunden Work-Life-Balance. Damit das Üben ein möglichst großer Genuss wird, wird möglichst häufig draußen geübt und möglichst viel Sonne getankt. Im diesem Sommer-Kurzkurs finden jeweils montags vom 28. Juli bis zum 25. August fünf Termine, von 18:15 bis 19:45 Uhr, statt. Die Gebühr beträgt 65 €.

Wer sich eher für TaiChi interessiert, ist im Kurs „TaiChi für Anfänger“ gut aufgehoben. Dieser Kurs geht speziell auf die Bedürfnisse der Menschen ein, die TaiChi kennenlernen möchten. Die sogenannte TaiChi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Ziel ist es, Körper, Seele und Geist zu entspannen. Auch in diesem Fall bietet der Felsenkeller einen Sommer-Kurzkurs an der ebenfalls montags, ab dem 28. Juli bis zum 25. August, allerdings von 15:30 bis 16:30 Uhr, an fünf Terminen stattfindet und 52 € kostet.

Für Menschen mit Erfahrung in beiden Kursen ist „TaiChi & Qi Gong für Fortgeschrittene“ konzipiert. Zu Beginn der Sitzungen wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang-Stil TaiChi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. So kommen die fortgeschrittenen Schüler tiefer in Kontakt mit den Wirkungen der inneren Kampfkunst TaiChi. Die Idee, die hinter dieser Kampfkunst steckt, ist es, im liebevollen Umgang mit sich selbst das eigene Wohlbefinden im Alltag zu fördern. Die Kunst ist, nicht mit sich und anderen zu kämpfen, sondern wieder in Kontakt mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen zu kommen.

Damit die Möglichkeit für Urlaub und Reisen im Sommer nicht zu kurz kommen, bietet der Felsenkeller auch hierfür einen Kurzkurs an. In fünf intensiven Einheiten, die auch montags, vom 28. Juli bis zum 25. August, jeweils von 16:30 bis 18: Uhr, stattfinden, sollen die Übungen möglichst unter freiem Himmel stattfinden. Viel Sonne und frische Luft und Bewegung – so wird sommerliche Kraft und Stimmung aufgetankt. Die Gebühr beträgt 65 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.