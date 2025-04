LINZ – Zukunftstagung der Großen Linzer KG

„Wer nicht weiß, wohin er segelt, für den ist kein Wind der richtige“ (Seneca) – Unter diesem Motto ging die Große Linzer Karnevalsgesellschaft ein Wochenende in Klausur, um gemeinsam Ziele für die Zukunft des Linzer Karneval zu definieren.

Im beschaulichen Ahrweiler – so nah und doch so fern – waren die Beteiligten – 18 an der Zahl – außer Sichtweite ihrer schönen Heimatstadt und gleichzeitig nah genug, um keine kostbare Zeit für die Auseinandersetzung mit wichtigen Zukunftsfragen zu verlieren.

Unter der Anleitung der erfahrenen Moderatorin Anke von Skerst aus München, einem echten ‚Linzer Mädchen‘, das dem heimischen Karnevalsgeschehen sehr verbunden ist, setzte sich das Präsidium mit den Hauptvertretern aller Linzer Corps zunächst mit der Geschichte des Linzer Karnevals auseinander, den tiefen politischen Einschnitten, dem immer neuen mutigen Wiederaufleben und den unterschiedlichen Funktionen der Karnevalsgesellschaft bis heute.

In einer moderierten Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken konnten die Teilnehmenden dann Schwerpunkte des heutigen KG-Auftrags herausarbeiten und praktische Handlungsfelder ableiten. Die Vertreter des Jugendelferrats diskutierten eifrig mit und fanden viel Gehör – die Zukunft ist jung.

Deutlich wurde, dass vermutlich kaum jemand in der Bürgerschaft weiß, wie umfangreich Planung, Organisation und Durchführung sämtlicher Karnevalsveranstaltungen ist. Ohne die Leistungen der KG wäre der Linzer Karneval jedenfalls nicht existent.

Eines der größten Probleme insgesamt ist sicherlich das Fehlen einer großen Veranstaltungshalle in Linz, in der Festivitäten rund um die närrische Zeit stattfinden können. Wer hier konstruktive Ideen und Vorschläge hat, ist hoch willkommen.

Zum Krafttanken gab es immer wieder kulinarische Highlights und viel zu lachen. Eine Richtung ist unter allen Teilnehmern vereinbart, sowie eine breite Zustimmung gegenseitig versichert.

Wir wollen gemeinsam in die Zukunft starten und die Herausforderungen annehmen, um Kultur und Brauchtum zu fördern und zu erhalten.

Jetzt kann die Große Linzer Karnevalsgesellschaft mit allen Corps die richtigen Winde ausmachen und gemeinschaftlich die Segel setzen.