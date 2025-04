BETZDORF – Störung der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Betzdorf

Aktuell kommt es zu einer Störung in der telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Betzdorf und der Kriminalinspektion Betzdorf. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notruf 110 oder die Polizeiinspektion Altenkirchen unter 02681 946-0. Quelle: Polizei