LINKENBACH – Brand Einfamilienhaus in Linkenbach

Sonntag, dem 17. Mai 2026 wurden gegen 13.02 Uhr die Feuerwehren Oberraden-Straßenhaus und Puderbach von der Leitstelle Montabaur zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Hauptstraße in Linkenbach alarmiert. Die zuerst in Linkenbach eintreffenden Kräfte stellten eine sehr starke Rauchentwicklung rund um das Gebäude fest. Sie veranlassten eine Alarmstufenerhöhung auf die Stufe B3. Es wurden zusätzlich die Einheit Dernbach und die Drehleiter aus Dierdorf alarmiert. Die Hubarbeitsbühne von Puderbach befindet sich derzeit in Inspektion.

Die beiden Bewohner des Hauses konnten das Haus selbstständig verlassen. Der mit alarmierte Regelrettungsdienst aus Horhausen nahm die beiden Bewohner in Augenschein. Laut DRK blieben sie unverletzt. Im Haus zurückgeblieben war ein Dackel, den die Feuerwehr augenscheinlich unversehrt retten konnte.

Die Flammen konnten durch einen massiven Innen- und Außenangriff schnell eingedämmt werden. Der Brandausbruch lag offensichtlich im Erdgeschoss. Da hier überall Holzdecken eingebaut waren, musste die Decke großflächig geöffnet werden, um alle Glutnester zu finden. Der Einsatz wurde gegen 16 Uhr beendet.

Die Ursache werden die Brandermittler der Kriminalpolizei ermitteln müssen. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 60 Kräften vor Ort. Zusätzlich zum Rettungsregeldienst war der Sanitätsdienst Puderbach in Linkenbach, um für die Sicherheit der Einsatzkräfte zu sorgen. Zum Glück brauchten sie nicht einzugreifen. Die Durchgangsstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden und bedarf weiterer Untersuchungen. Wie der Ortsbürgermeister Achim Hoffmann mitteilte, kommen die beiden Bewohner zunächst in der Nachbarschaft unter. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler