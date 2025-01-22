LEUZBACH-WISSEN – Männertour des SV Leuzbach-Bergenhausen führt in diesem Jahr nach Wissen

Auch in diesem Jahr organisierte der SV Leuzbach-Bergenhausen seine traditionelle Männertour, die sich großer Beliebtheit erfreut. Die Planung und Durchführung lagen diesmal in den Händen von Frank Euteneuer und Guido Böing. Ziel der diesjährigen Exkursion war die Stadt Wissen – mit besonderem Fokus auf die Geschichte des Walzwerks.

Der Tag begann um 9:30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im Backhaus Hehl in Altenkirchen. Ein reichhaltiges Buffet sorgte für die nötige Stärkung vor dem geplanten Tagesprogramm. Anschließend machte sich die Gruppe auf den Weg zum Bahnhof, wo um 11:20 Uhr die Zugfahrt nach Wissen startete.

Vor Ort wurde die Reisegruppe von Stadtführerin Christiane Weber empfangen. In einer rund zweistündigen Führung vermittelte sie spannende Einblicke in die industrielle Vergangenheit der Region, insbesondere in die Historie des ehemaligen Walzwerks. Mit fundiertem Fachwissen beantwortete sie zahlreiche Fragen der Teilnehmer.

Zur Mittagszeit kehrte die Gruppe im Restaurant „Germania“ ein, wo an einer festlich gedeckten Tafel gegessen und angeregt diskutiert wurde. Trotz des einsetzenden Regens blieb die Stimmung positiv: Dank der vorausschauenden Planung der Organisatoren standen ausreichend Regenschirme zur Verfügung.

Die Rückfahrt nach Altenkirchen erfolgte erneut per Zug. Aufgrund der Wetterlage wurde ein Shuttle-Service zum Schützenhaus eingerichtet, wo der Tag bei einem gemütlichen Ausklang und kühlen Getränken seinen Abschluss fand. Einige Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, den Weg dorthin zu Fuß zurückzulegen.

Für die Männertour im kommenden Jahr haben sich bereits Thomas und Dominik Niederhausen als neue Organisatoren bereit erklärt. Der SV Leuzbach-Bergenhausen freut sich auf eine weitere gelungene Ausgabe dieser beliebten Vereinsaktivität.