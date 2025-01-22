ALTENKIRCHEN – Anel-Fernandez glänzt bei stark besetztem Regionalturnier

Die LA Open in Velbert zog auch dieses Jahr qualitatives Gegnerklientel nach Velbert. Grundsätzlich ist die Taekwondo-Leistungsdichte in Nordrhein-Westfalen stark angelegt, nicht nur was die Anzahl, sondern auch das Niveau der Gegner betrifft. So glückte es Alissa Weiss und Bogdan Blyzniuk hier nicht, über die Bronzemedaille hinauszukommen. Savelij Hermann zwang einen größeren Gegner durch starkes Auftreten und taktische Überlegenheit zur Niederlage.

Maira Sand wurde endlich, nach einer langen Durststrecke für ihre Vorbereitungen, Routinen und ihr Durchhaltevermögen belohnt und gewann deutlich dominierend das Halbfinale ihrer Gewichtsklasse, machte es aber im Finale sehr spannend.

Sabrina Poetzsch war das Teammitglied mit den meisten Kämpfen und den meisten Siegen an diesem Tag. Trotz Trainingspause bezwang sie, bis auf eine, alle ihre Gegnerinnen stark und überlegen. Die zuletzt genannten drei SPORTING-Athleten verdienten sich mit ihren Leistungen die Silbermedaille.

DM-Medallist Silas Anel-Fernandez gelang an diesem Tag als einzigem Mannschaftsmitglied der Turniersieg gegen einen starken Kontrahenten aus Wuppertal.

Infos zum aktuellen Anfängerkurs bei SPORTING Taekwondo für Kinder ab 4 Jahren erhält man unter folgenden Kontaktdaten: 016094504797 – www.sporting-taekwondo.de