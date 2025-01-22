LEUTESDORF – Der CDU-Landtagskandidat Jürgen Schmied beim Neujahrsgespräch in Leutesdorf

Alle Jahre wieder in den ersten Januartagen lädt die CDU-Fraktion Leutesdorf in die Jugendherberge ein. Diesmal passend zur baldigen Wahl des Landtags, hatte man den Landtagskandidaten Jürgen Schmied aus Neustadt / Wied eingeladen. Kein Unbekannter, der sportliche Mitfünfziger kehrt mit seinem Rad öfter beim Training in dem Weinort ein und kennt die Region seit vielen Jahren.

Zunächst aber begrüßte CDU Frau, Beate Kerres die Gäste. Darunter ein halbes Dutzend Bürgermeister, etliche Lokalpolitiker, Parteifreunde und Interessierte, die den Gastredner kennenlernen wollten. Dieser beleuchtete das Programm der CDU, falls sie diesmal die Wahl gewinnen sollten und stärkste Partei werden würden.

Danach durften die Gäste den Kandidaten mit Fragen überhäufen. Und da gab es viele. Zu jeder gab es eine kompetente Antwort, denn der Kandidat ist schon sehr lange im politischen Geschäft und verdient seine Brötchen in der Wirtschaft.

Bei Diskussionen über die geplante 30 Zone im Weinort, die Nachteile von modernen sparsamen Straßenlaternen, Lehrer und Fachkräftemangel, Integration oder Ausbaubeträge bis hin zur medizinischen Versorgung im Landkreis, kamen viel Fragen auf den Landtagskandidaten zu. Dabei kam Schmieds lange politische Erfahrung zum Zuge und es blieb spannend. Am Ende der offiziellen Veranstaltung gabs noch ein Erinnerungsfoto auf der Treppe der Jugendherberge und die Wünsche für einen guten Ausgang der Landtagswahl. Jürgen Schmied soll den Wahlkreis von MDL Ellen Demut übernehmen, die dem verstorbenen Erwin Rüddel in Berlin als Bundestagsabgeordnete gefolgt ist. (mabe) Fotos: Marlies Becker