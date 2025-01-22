KRUNKEL – Verkehrsunfallflucht in Krunkel

Im Zeitraum zwischen Freitag, 09. Januar 2026, 21:30 Uhr und Samstag, 10. Januar 2026, 06:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Finkentalweg in Krunkel. Ein Fahrzeugführer kam vermutlich auf schnee- und eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, beschädigte die Mauer eines Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei