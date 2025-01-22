LANGENBACH – Entwendeter PKW-Anhänger in Langenbach bei Kirburg

Im Zeitraum zwischen dem 12. Oktober 2025, 02:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein am Straßenrand der Hochstraße abgestellter und unbeladener Anhänger (750 kg) mit Westerwälder Kennzeichen durch Unbekannte entwendet. Der Anhänger wird wie folgt beschrieben: Länge: 3,50 Meter – Aufbau: ca. 1,20 Meter, abgedeckt mit grauer Plane Heckbereich: zwei Abstellstützen Frontbereich: zwei Keilhalterungen. Hinweise zur Tataufklärung werden erbeten. Quelle Polizei