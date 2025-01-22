HEDDESDORF – Sachbeschädigungen durch Graffiti in Neuwied-Heddesdorf

In der Nacht von Samstag, 11. Auf Sonntag, 12. Oktober 2025, kam es in Neuwied zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte besprühten mit blauer Farbe insgesamt 18 Fahrzeuge, die in der Nähe der Liebfrauenkirche abgestellt waren. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht benannt werden. Bereits in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober wurden im Erlenweg ein Dutzend Fahrzeuge ebenfalls mit blauer Sprühfarbe beschädigt. Zeugen, die in den genannten Nächten im Bereich der Tatorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei