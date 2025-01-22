LANDAU – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Landau

Seit Dienstag, 30. Dezember 2025, wird eine 16-Jährige vermisst. Sie verließ tags zuvor eine Jugendeinrichtung in Landau. Zuletzt wurde sie im Landauer Ortsteil Mörlheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste hat Bezüge in den Großraum Ludwigshafen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden.

Beschreibung der 16-Jährigen: -ca. 1,65m groß -schulterlange pinke Haare -sie soll mit einer schwarzen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und mit Schuhen der Marke Nike Air Force in weiß/rose bekleidet sein. Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/WCNQEkk. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei