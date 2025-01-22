ALTENKIRCHEN – Neuer Kirchenkreis – neuer Name: Kirchenkreise Altenkirchen und Wied laden zur Beteiligung ein

Die Kirchenkreise Altenkirchen und Wied gehen auf ihrem Weg zum künftig gemeinsamen Kirchenkreis einen weiteren Schritt: Die Lenkungsgruppe zur Fusion beider Kirchenkreise hat beschlossen, die Namensfindung für den neuen Kirchenkreis transparent und unter Beteiligung einer breiteren Öffentlichkeit zu gestalten.

Alle Interessierten – Gemeindemitglieder ebenso wie Mitarbeitende und Engagierte in Kirche und Diakonie – sind eingeladen, Vorschläge für den Namen des neuen Kirchenkreises einzureichen. Ziel ist es, einen Namen zu finden, der Identität stiftet und Orientierung gibt.

Die Namensvorschläge können bis 31. März 2026 per E-Mail an oeffentlichkeitsreferat.altenkirchen@ekir.de eingereicht werden. Neben Einzelpersonen sind ausdrücklich auch die Kirchengemeinden beider Kirchenkreise eingeladen, sich in geeigneter Form an der Namensfindung zu beteiligen und Vorschläge einzubringen.

Die eingegangenen Vorschläge werden gesammelt, ausgewertet und anschließend in die Beratungen der gemeinsamen Klausurtagung der Kreissynodalvorstände am 24. und 25. April 2026 eingebracht. Ziel ist es, der gemeinsamen Kreissynode am 20. Juni 2026 einen Beschlussvorschlag für den künftigen Namen des neuen Kirchenkreises vorzulegen.

Die Fusion der Kirchenkreise Altenkirchen und Wied ist zum 1. Januar 2028 vorgesehen. Mit der öffentlichen Namensfindung soll der Fusionsprozess weiter transparent gestaltet und frühzeitig eine gemeinsame Identität entwickelt werden. Weitere Informationen zum Fusionsprozess finden sich auf den Homepages der beiden Kirchenkreise.