LANDAU – Katze in Landau auf Erkundungstour

Samstagmorgen wurde der Polizei Landau eine sehr verschmuste Katze in einer Bäckereifiliale in Landau gemeldet. Die Katze würde wohl jegliche Streicheleinheiten der Kunden genießen und wolle die Bäckerei nun nicht mehr verlassen. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte es sich die Katze bereits in einem Karton mit Zeitungspapier gemütlich gemacht und war eingeschlafen. Da die Katze gechipt war, konnten die Beamten Kontakt zur Besitzerin aufnehmen. Die gab an, dass ihre Katze bereits seit drei Tagen nicht mehr Zuhause war. Nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen konnte die kleine Katze wieder ihrer Besitzerin übergeben werden. Quelle Polizei