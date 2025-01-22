KREIS ALTENKIRCHEN – Konzert für Streicher und Orgel in der Christuskirche Altenkirchen

Die Kreismusikschule Altenkirchen und die ev. Kirchengemeinde Altenkirchen laden am Samstag, 29. November, um 19 Uhr zu einem besonderen musikalischen Abend ein. In der Christuskirche Altenkirchen musizieren das Kammerorchester Westerwald-Sieg unter der Leitung von Natalia Kazakova und die Organistin Hyejoung Choi gemeinsam in einem Konzert für Streicher und Orgel.

Auf dem Programm stehen Werke aus unterschiedlichen Epochen, die den Klangreichtum dieser Besetzung eindrucksvoll zur Geltung bringen. Das Publikum darf sich unter anderem auf die Holberg-Suite von Edvard Grieg und die Orgelsonate Nr. 4 von Josef Gabriel Rheinberger freuen.

Mit diesem Konzert setzt die Kreismusikschule Altenkirchen ihre Reihe anspruchsvoller Kammermusikveranstaltungen fort und bietet Musikliebhabern der Region ein stimmungsvolles Hörerlebnis in besonderem Ambiente. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit sind willkommen.