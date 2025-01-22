LAHNSTEIN – Zeugenaufruf nach Brand von Wohnmobil und Wohnwagen in Lahnstein

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 15. auf 16. September 2025, kam es gegen Mitternacht zu einem Brand auf einer Abstellfläche für Wohnmobile und -wagen in der Straße Schwarzer Weg in Lahnstein, bei dem ein Wohnmobil und ein Wohnwagen fast vollständig abbrannten.

Umliegende Wohnwagen und die Glasscheiben eines angrenzenden Gebäudes wurden durch die thermische Einwirkung ebenfalls beschädigt. Im Rahmen der Ermittlung konnte bislang noch keine eindeutige Brandursache festgestellt werden, insofern sind ein technischer Defekt, aber auch eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder auffälliger Personen im Nahbereich des Tatortes machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz, Tel.: 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle Polizei