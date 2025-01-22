ASTERT – Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Astert

In der Zeit zwischen 15. und 17. September 2025 kam es in der Ortslage Astert zu insgesamt drei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Es bestehen Hinweise auf eine unbekannte Person, die frühmorgens zu Fuß in dem Ort unterwegs war und an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen.

Die Polizei in Hachenburg rät: Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps:

– Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im Fahrzeug aufzubewahren – selbst, wenn diese nicht sichtbar sind. Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten.

– Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab – auch bei kurzer Abwesenheit.

– Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs ermöglichen.

– Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie – sofern verfügbar – eine abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle Polizei