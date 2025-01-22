LAHNSTEIN – Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver in Lahnstein

Am 16.06.26 gegen 07:50 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Sebastianusstraße in Richtung Ostallee und beabsichtigte nach links in die Südallee einzubiegen. Aufgrund dessen bildete sich hinter der Fahrerin eine Schlange. Der Unfallverursacher befuhr ebenso die Sebastianusstraße in Richtung Ostallee. Dort überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit alle Fahrzeuge, die in der Fahrzeugschlange verkehrsbedingt warten mussten, und geriet auf die Gegenfahrbahn. Als er zeitgleich in die Südallee einbog, kam es zur Kollision mit der Pkw-Fahrerin. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer wird als älterer Herr mit weißen Haaren beschrieben. Zum Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen BMW oder Mercedes-Benz, mit dem Kennzeichen „EMS-???“, in blau handeln könnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden. Quelle: Polizei