ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – CDU Gemeindeverband Altenkirchen-Flammersfeld unter neuer Führung

Fast hätte man meinen können, es wäre Weiberfastnacht im Juni – zwar wurden keine Krawatten abgeschnitten, doch übernahmen am letzten Donnerstag viele Frauen das Zepter beim CDU-Gemeindeverband Altenkirchen-Flammersfeld.

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes übergab Torsten Löhr nach 15-jähriger Amtszeit den Vorsitz an seine Nachfolgerin Jennifer Siebert. Die 41-jährige arbeitet bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen und leitet hier die Regional- und Kreisentwicklung. An ihrem vorherigen Wohnort in Windeck war sie bereits einige Jahre Gemeindeverbandsvorsitzende, bringt also entsprechende Erfahrung mit.

Ergänzt wird das neue Vorstandsteam durch die stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Kristianna Becker, Dagmar Hassel und Oliver Wilsberg. Alle drei sind seit vielen Jahren engagiert in der Vorstandsarbeit und in verschiedenen politischen Gremien aktiv.

Der Kreisvorsitzende Dr. Matthias Reuber würdigte das langjährige Engagement von Torsten Löhr, der viele Jahre dem Gemeindeverband Altenkirchen und seit der Fusionierung 2022 dem Verband Altenkirchen-Flammersfeld vorstand. Politisch bleibt Löhr der CDU weiterhin als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Kreistagsmitglied erhalten.

Als weitere Mitglieder des Vorstandes wurden gewählt: Markus Trepper (Schriftführer), Jutta Rosenstein (Stellvertretende Schriftführerin), Manfred Pick (Mitgliederbeauftragter), Margot Sander (Stellvertretende Mitgliederbeauftragte), Doris Fey, Mario Kleinhans, Ralf Lindenpütz, Thomas Schmidt, Ekkehard Schneider, Thomas Seger, Winfried Weigold und Thomas Wunder (alle Beisitzer), Sascha Koch und Friedhelm Lorsbach (beide Kassenprüfer).