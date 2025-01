KROPPACH – Auffahrunfall auf der B 414 bei Kroppach

Dienstagmittag, 14. Januar 2025 gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der B 414 kurz vor der Ortslage Kroppach ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr die B 414 aus Fahrtrichtung Altenkirchen kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur L 290 nach links in Richtung Giesenhausen abzubiegen. Hierzu musste er seinen Pkw aufgrund herrschenden Gegenverkehrs abbremsen. Eine hinter dem Pkw fahrende Verkehrsteilnehmerin hielt ihren Pkw rechtzeitig an. Ein dritter, folgender Pkw übersah die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und fuhr von hinten in den Pkw der Verkehrsteilnehmerin, der wiederum in den davorstehenden Pkw geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Insassinnen der Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Quelle: Polizei