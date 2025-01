GEBHARDSHAIN – Auf der Suche nach den Stars von Übermorgen und Standortbestimmung für die „Jungen Wilden“ – Vollgepackter Badmintonsonntag in Gebhardshain

So langsam trägt die Nachwuchsarbeit der letzten fünf Jahre Früchte – die ersten Kids, die 2019 bei unserem Grundschulprojekttag gesichtet wurden, können in naher Zukunft im Seniorenbereich eingesetzt werden.

Da man dort im Vergleich zu den Jugendturnieren auf ganz andere Spielertypen trifft, kam die Idee auf, den Nachwuchs gegen die Seniorenteams der Bezirksliga und Bezirksklasse antreten zu lassen. Gesagt, getan – und dann ging richtig die Post ab. Jugendteam 1 (Jg 2009-2011) unterlag knapp den Bezirksligaspielern mit 3:5, konnte sich aber gegen das Bezirksklasseteam mit 6:2 klar durchsetzen. Die „Kleinen“ (Jg 2011-2013) kassierten erwartungsgemäß eine klare 1:7 Niederlage gegen das Team BC Westerwald 2, verloren aber nur knapp mit 3:5 gegen BC Westerwald 3.

Die Ergebnisse der Jugendspieler machen deutlich, was für ein Potential in den Kids steckt – da müssen sich die Altgedienten zukünftig warm anziehen – gut so!

Weil die Halle ohnehin geblockt war, organisierte das Jugendtrainerteam spontan für den Vormittag erstmalig einen „Miniton-Mitmachtag“ für 3 bis 6 Jährige. Man sollte ja meinen, dass Badminton eigentlich noch zu komplex im Kindergartenalter ist – aber da vor allem immer wieder Anfragen von Geschwisterkindern kamen, haben wir das Experiment gewagt und die Halle vormittags mit Hilfe unserer Jugendspieler (Danke!!!) in einen Sporterlebnispark verwandelt, den dann unter Anleitung etwa 20 Kids mit ihren Eltern ausgiebig nutzten. Wirklich verblüffend war die entspannte Atmosphäre, die Ausdauer der Minis – manche wuselten die vollen drei Stunden gut gelaunt herum – und wie geschickt mit dem Racket Luftballons und auch schon Bälle gejagt wurden.

Jetzt muss das Trainerteam in sich gehen, ob man in dieser Altersgruppe auch schon einsteigen kann – Interesse und Bereitschaft der Eltern zur Mithilfe wurde jedenfalls deutlich signalisiert.