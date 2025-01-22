KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)
Am Dienstag, 23. Juni 2026, 18:00 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
- Sanierung Schlossplatz und Wilhelmstraße – Vorstellung der Ausführungsplanung
- Straßenreinigung in der Stadt Altenkirchen, Grundsatzbeschluss; Erweiterung der Gebührenpflicht ab dem 01.01.2027
- Gewässerrenaturierungsmaßnahme an der Wied
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Antrag auf Projektförderung im Rahmen der „Förderrichtlinie Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung zur Schaffung eines neuen Ortes für Kulturveranstaltungen
- Antrag auf Projektförderung im Rahmen der Förderrichtlinie „Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung eines Konzertes anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins „anderes lernen – Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V.“
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- – 13. Vertragsangelegenheiten
- – 18. Grundstücksangelegenheiten
- Finanzangelegenheiten
- Verschiedenes
Ralf Lindenpütz
Stadtbürgermeister