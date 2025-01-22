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KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

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KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Dienstag, 23. Juni 2026, 18:00 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
  2. Sanierung Schlossplatz und Wilhelmstraße – Vorstellung der Ausführungsplanung
  3. Straßenreinigung in der Stadt Altenkirchen, Grundsatzbeschluss; Erweiterung der Gebührenpflicht ab dem 01.01.2027
  4. Gewässerrenaturierungsmaßnahme an der Wied
  5. Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  6. Antrag auf Projektförderung im Rahmen der „Förderrichtlinie Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung zur Schaffung eines neuen Ortes für Kulturveranstaltungen
  7. Antrag auf Projektförderung im Rahmen der Förderrichtlinie „Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung eines Konzertes anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins „anderes lernen – Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V.“
  8. Verschiedenes
  9. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. – 13. Vertragsangelegenheiten
  2. – 18. Grundstücksangelegenheiten
  3. Finanzangelegenheiten
  4. Verschiedenes

Ralf Lindenpütz

Stadtbürgermeister

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