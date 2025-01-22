KREISSTADT ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald)

Am Dienstag, 23. Juni 2026, 18:00 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Stadtrates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen Sanierung Schlossplatz und Wilhelmstraße – Vorstellung der Ausführungsplanung Straßenreinigung in der Stadt Altenkirchen, Grundsatzbeschluss; Erweiterung der Gebührenpflicht ab dem 01.01.2027 Gewässerrenaturierungsmaßnahme an der Wied Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Antrag auf Projektförderung im Rahmen der „Förderrichtlinie Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung zur Schaffung eines neuen Ortes für Kulturveranstaltungen Antrag auf Projektförderung im Rahmen der Förderrichtlinie „Kultur“ der Kreisstadt Altenkirchen; Förderung eines Konzertes anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins „anderes lernen – Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V.“ Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

– 13. Vertragsangelegenheiten – 18. Grundstücksangelegenheiten Finanzangelegenheiten Verschiedenes

Ralf Lindenpütz

Stadtbürgermeister