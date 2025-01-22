KREISGEBIET – Demenz, was ist das eigentlich?

Demenz, was ist das eigentlich? Millionen Menschen diskutieren darüber, haben Angst davor. Vor allem im Kreise der Familie. Aber wieviel Menschen sind diagnostisch tatsächlich davon betroffen? Die Antwort ist einfach, so sagt die Statistik, und zwar nur 0,7 bis 0.8 Prozent der Bevölkerung. Aber warum wird dieses Thema so hochgepuscht? Die Antwort ist einfach, so ein Beobachter. Es gehe um Geld und Verdienst.

Allein im Kreis Altenkirchen muss ein entsprechender Patient mit einem Eigenanteil von monatlich 3.500 Euro rechnen, wenn diese Krankreit diagnostiziert wurde. Und das sei heftig, so ein Beobachter der Szene. Was verursacht Demenz eigentlich, wollte einer unserer Leser wissen? Daraufhin recherchierten wir und kamen zu dem Entschluss, dass es oftmals eine Nebenwirkung bestimmter Medikamente ist. Die Medizin gibt zu, dass Medikamente ein Delir oder eine Pseudodemenz hervorrufen, also Verwirrtheit oder Vergesslichkeit.

Kurzum, Praxis ist, dass Patienten nicht mit Beipackzetteln konfrontiert werden, sondern einnehmen, was ihnen manchmal sogar in den Mund verabreicht wird und das Tag für Tag. Warum? „Meiner Mutter wurden diese Medikamente eines Tages zu viel“, sagte uns einer der Leser, und sie gab sie ihrem Mann. Daraufhin wurden sie im Altenheim räumlich getrennt, weil sie dabei erwischt wurde. Zustände, wie im alten Rom, beteuerte ein weiterer Leser, der persönlich davon betroffen gewesen ist.

Beide Patienten leben nicht mehr und haben die letzten Jahre nicht schön verbracht. Die sogenannte ärztliche Betreuung war leider miserabel, letztendlich nur auf Profit ausgerichtet, so dass sogar die Staatsanwaltschaft eines Tages einschreiten musste, weil Falschabrechnungen an der Tagesordnung waren.

Fazit ist, dass sich im Gesundheitswesen etwas grundlegend ändern muss. Es kann nicht sein, dass Pflegekräfte ihre Gesundheit für einen kleinen Stundenlohn riskieren. Wo bleibt die Lebensqualität?, so ein weiterer Beobachter.

Die Politik ist in einem Umbruch, und für das kommende Jahr sind Neuwahlen prognostiziert. Wir dürfen gespannt darauf sein, ob dann eine Regierung kommt, die das Land wieder nach vorne bringt und solche Menschen unterstützt, die es verdient haben. (Werner Klak)