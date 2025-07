KREIS NEUWIED – Melanie Wionzek ist Gemeindeschwesterplus – Neue Fachkraft verstärkt nun die Beratung und Unterstützung älterer Menschen im Landkreis Neuwied

Birgit Boos ist im Landkreis Neuwied nicht mehr allein im Einsatz als Fachkraft Gemeindeschwesterplus. Gemeinsam mit Melanie Wionzek bildet sie nun ein Team, das sich für die älteren Menschen im gesamten Kreisgebiet einsetzt: Minderung von Einsamkeit, Beratung und Vernetzung, Informationsweitergabe oder auch die Initiierung von neuen Angeboten – all das steht auf der Agenda der gelernten Pflegefachkräfte.

„Das erfolgreiche und bereits seit vielen Jahren in einigen Kommunen des Landkreises Neuwied etablierte Landesprogramm Gemeindeschwesterplus wird 2025 ausgedehnt. Grundsätzlich setzen wir im Landkreis Neuwied bereits seit 2015 auf das Beratungs- und Vernetzungsangebot durch die Fachkräfte Gemeindeschwesterplus, um die Seniorinnen und Senioren dabei zu unterstützen, möglichst lange gesund und selbstständig in ihrer Häuslichkeit zu leben“, hatte Landrat Achim Hallerbach bereits zu Anfang des Jahres erklärt und Wort gehalten. In den Kreisgremien und persönlichen Gesprächen mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied hatte sich der Landrat intensiv für die Verbesserung des Angebots eingesetzt.

Nun ist also auch Melanie Wionzek dabei. Sie ist 40 Jahre alt, hat zuletzt in einem Krankenhaus gearbeitet und bringt 20 Jahre Berufserfahrung in der Pflege mit. Auch wenn sie erst seit Kurzem im Dienst ist und sich erst einmal in die Hilfs- und Organisationsstrukturen der Kommunen des Landkreises einarbeitet, hat sie schon einige Eindrücke gewinnen können: „Mir gefällt die neue Arbeit sehr gut – besonders der persönliche Kontakt zu den Senioren und die Möglichkeit, sie ganz konkret im Alltag unterstützen zu können.“

Mit Birgit Boos hat sie auch eine erfahrene Kollegin an ihrer Seite, die sie bei der Einarbeitung unterstützt. Sie freut sich besonders, dass jetzt die Bewerbung des Angebotes in den Gemeinden des Landkreises, die bis 2024 noch nicht von dem Angebot profitieren konnten, richtig Fahrt aufnehmen kann.

„Wir freuen uns, wenn das Beratungs- und Vernetzungsangebot Gemeindeschwester plus auch in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Puderbach gut in Anspruch genommen wird. Dafür möchten wir unsere Netzwerkarbeit vor Ort verstärken und uns bei den Vereinen und Multiplikatoren vorstellen“, beschreibt Boos die nächsten Schritte.

Auch der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach freut sich über den personellen Zuwachs: „Mit der neuen Fachkraft Gemeindeschwesterplus gewinnen wir eine wertvolle Unterstützung für die soziale Infrastruktur in unserem Kreis. Ich freue mich, dass sie sich auch bereits im Sozialausschuss und der Regionalen Pflegekonferenz vorstellen konnte.“

Info: Die Fachkräfte Birgit Boos und Melanie Wionzek sind erreichbar unter Tel.: 02631 803-499 sowie 02631 803-518 und per Mail: birgit.boos@kreis-neuwied.de bzw. melanie.wionzek@kreis-neuwied.de. Das Landesprogramm Gemeindeschwester plus wird aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und vom Landkreis Neuwied unterstützt.